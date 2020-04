Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diesel-Dieb fährt sich mit Taxi fest – Mit Quad durch Weimarhallenpark

Anwohner des Baumschulenwegs in Weimar meldeten am Sonntag der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug. Die Beamten fanden ein Taxi, festgefahren am Hang einer Baugrube.

In dem Fahrzeug befand sich neben einem großen Dieselkanister auch entsprechendes Aufbruchswerkzeug. An Hand der Spuren war schnell klar, dass sich der Dieb aufgrund des Regens auf dem matschigen Untergrund festgefahren haben musste.

Der Täter flüchtete laut Polizei offenbar zu Fuß und ließ seine Utensilien zurück. Das für den Dieseldiebstahl genutzte Taxi war nicht zugelassen und nicht versichert. Zudem waren gefälschte Kennzeichen daran befestigt.

Weiterhin fand die Polizei im Umfeld einen Bagger, aus dem Diesel entwendet worden war. Das TAXI wurde durch die Polizei sichergestellt und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mit Quad im Weimarhallenpark

Zeugen beobachteten am Freitagabend gegen 20.45 Uhr, dass ein Motorrad und ein Quad den Weimarhallenpark befuhren. Die Polizei konnte in der Folge das Quad und den Fahrer im Park anhalten. Es handelte sich um einen 22 Jahre alten Mann.

Dieser nutzte das nicht versicherte und nicht zugelassene Mobil, ohne einen Führerschein zu besitzen. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Das Quad wurde sichergestellt. Neben einer Blutentnahme muss sich der Mann nun wegen diverser Straftaten verantworten. Von dem Motorradfahrer fehlt jede Spur.

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Über das Wochenende wurden bei Kontrollen mehrere Trunkenheitsfahrten in Weimar festgestellt. Ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer wurde in der Marcel-Paul-Straße mit 3,67 Promille kontrolliert. Ein 47 Jähriger wurde in seinem Auto mit 1,56 Promille in der Bruno-Apitz-Straße erwischt.

Zu guter Letzt wurde nach einem Bürgerhinweis eine 33 Jahre alte Frau in der Coudraystraße angehalten. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Alle Personen mussten zur Blutentnahme. Weiterhin besteht gegen die Frau der Verdacht, dass sie vor der Polizeikontrolle bereits einen Verkehrsunfall verursachte. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Gestohlene Mopeds entdeckt

Während der Streifenfahrt fiel der Polizei am Samstag ein rotes Moped vom Typ Simson in Blankenhain auf. Erst in den letzten Tagen wurde ein solches Fahrzeug entwendet. Der Fahrer wurde in der Folge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch sein ebenfalls mit einem Moped vor Ort befindlicher Bekannter wurde kontrolliert. Es zeigte sich, dass beide Fahrzeuge gestohlen waren. Die 35 und 32 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen Diebstahl von Kraftfahrzeugen verantworten.

Kellereinbrüche

Von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Asbachstraße in Weimar ein und entwendeten zwei Fahrräder aus dem Gemeinschaftsraum. Der Gesamtwert beträgt laut Polizei schätzungsweise 1600 Euro. Bereits am 17.04.2020 nahm die Polizei Weimar einen weiteren Einbruch in drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Gärtig-Straße auf. Hier wurde mindestens ein Fahrrad im Wert von rund 450 Euro gestohlen.