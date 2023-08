Digitale Tourismus-Werbung für Weimar in vier Hotels gestartet

Weimar. Weimar GmbH informiert optisch sehr präsent in Stadt und Kreis über tagesaktuelle Termine. Das Angebot soll auf weitere Häuser ausgedehnt werden.

In vier Hotels in Weimar und im Weimarer Land weisen jetzt große Bildschirme auf tagesaktuelle touristische Angebote in Weimar hin. Das neue digitale Angebot der Weimar GmbH für Besucher wurde im Congress Hotel Legefeld, im Dorotheenhof, auf Schloss Ettersburg sowie im Hotel Am Schloss in Apolda installiert. Alle liegen im Aktionsgebiet der Regionalen Leadergruppe, so dass gerade die Weimarer Ortsteile und Gastgeber im Umland davon profitieren würden, teilte die Weimar GmbH mit.

Alle vier Häuser sprechen ein Klientel an, das später als Touristen wiederkommt

Das Unternehmen sei froh, dass dieses Projekt von der Leader-Arbeitsgruppe unterstützt wurde, worüber die Hälfte der Kosten von 6000 Euro finanziert wurde. „Gerade bei Gastgebern an der Peripherie werden so für deren Besucherinnen und Besucher Extra-Anreize geschaffen, die Innenstadt zu besuchen“, so Geschäftsführerin Ulrike Köppel.

Alle vier Häuser bieten zudem Räume für Tagungen und Seminare an und würden so ein Klientel ansprechen, das später mit Familie als Touristen wiederkomme. Das bestätigte Christian Greier vom Congress Hotel in Legefeld. Er beobachte reges Interesse an den wechselnden Inhalten, so bei den regelmäßig buchenden Gruppen eines österreichischen Radreiseveranstalters. Sie seien beispielsweise sehr interessiert an den beworbenen Radwegen abseits ihrer eigentlichen Route. Als praktisch bezeichnete er zudem die angezeigten Termine für die nächste Stadtführung und Kulturveranstaltungen, die das Interesse seiner Gäste wecken.

Unter den empfohlenen Museen solle das Augenmerk auf die weniger bekannten Häuser gelenkt werden. Für uns ist das ein gelungener Anfang“, so Ulrike Köppel an. Mit den daraus resultierenden Erfahrungen könne das Projekt auf weitere Hotels im Umland oder in Weimar ausgeweitet werden.