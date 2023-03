„Diplomatie jetzt ist eine Illusion“: Norman Heydenreich im Interview zum Banner am Weimarer DNT

Bei einer Kundgebung der Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ um Norman Heydenreich (am Rednerpult) auf dem Theaterplatz wurde das Banner am DNT kritisiert.

Weimar. Die Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ um Norman Heydenreich übt scharfe Kritik am DNT-Transparent. Im Interview macht er seinen Standpunkt klar.

Um das Transparent mit der Aufschrift „Diplomatie! Jetzt! Frieden!“ am Weimarer DNT entbrannte unlängst eine breite Debatte nachdem kundige Menschen die Schlagworte in einer Diskussionsrunde im Mon Ami anprangerten. Generalintendant Hasko Weber äußerte sich in einem Interview in dieser Zeitung zu den Vorwürfen, wenig später thematisierte die Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ um Norman Heydenreich das Transparent bei einer Kundgebung auf dem Theaterplatz.

Herr Heydenreich, die Initiative übte scharfe Kritik am Transparent mit der Forderung ,Diplomatie! Jetzt! Frieden!’. Worum geht es dabei im Kern?

Heute wird diese Forderung vor allem von denen verwendet, die Russlands Verantwortung für seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mindestens teilweise auf ,den Westen’ schieben und damit die Beendigung der Waffenlieferung zur Selbstverteidigung der Ukraine begründen. Darunter auch Wagenknecht, Höcke und Russia Today. Sie unterstellen, ,der Westen’ habe zu wenig diplomatische Anstrengungen unternommen und setze ,einseitig auf immer mehr Waffen’. Diplomatie! Jetzt! ist eine Illusion. Vor allem Deutschland und Frankreich haben mit Putin seit seinem Angriff auf die Ukraine 2014 immer wieder verhandelt. Das Ergebnis waren acht Jahre Krieg und Vorbereitung des umfassenden Angriffskriegs.

Seit einem Jahr hängt das Transparent über dem Eingang am DNT. Hat sich die Bedeutung der Schlagworte aus Ihrer Sicht seitdem verändert?

Zu Beginn einte uns die Hoffnung, dass dieser sinnlose Krieg durch Diplomatie beendet werden könnte. Es gab Verhandlungsangebote von Präsident Selenskyj. Doch nach der Aufdeckung russischer Massaker an der Zivilbevölkerung in Butscha, Irpin und anderen besetzten Gebieten und der Eskalation der russischen Kriegsführung zum Vernichtungskrieg gegen die Ukraine wurde deutlich, dass die Forderung Diplomatie! Jetzt! keine reale Perspektive aufzeigte. Die aktuelle politische Debatte, Wagenknechts ,Manifest’, die Erfurter ,Friedensspaziergänge Diplomatie statt Waffen’ der AfD und die Weimarer Demonstrationen ,Diplomatie statt Waffen’ bestimmen mit, wie das DNT-Banner heute verstanden wird. Das spiegelt sich auch in der überregionalen Presse wider. Als engagierter Weimarer appelliere ich an das DNT, seine Haltung in dieser Situation deutlicher zu machen und nicht zu warten, bis es in die von Wagenknecht angeführte Hitliste im russischen Staatspropagandafernsehen aufgenommen wird. Die Welt schaut auf Weimars Nationaltheater. Jeden Tag.

Auf der Kundgebung vor dem DNT haben Sie gesagt, das Transparent werde als unterlassene Hilfeleistung gegenüber der Ukraine gedeutet. Was meinen Sie damit genau?

Die sehr abstrakte Begründung der Schlagworte ist schwer zu verstehen – die damit verbundene konkrete Forderung an die deutsche Politik wird in der aktuellen politischen Diskussion eindeutig so verstanden: Keine oder weniger Waffenhilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine. Diese Hilfe ist nicht nur völkerrechtlich zulässig und geboten, sondern vor allem eine Frage der Haltung: Wer wollen wir sein? Die mit stumpfer Wahrnehmung und kaltem Herzen? Oder die, die mit einem überfallenen Opfer solidarisch sind. Das sagte so der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Jede zu spät gelieferte Waffe kostet Menschenleben bei den Opfern, der unschuldigen Zivilbevölkerungen und den mutigen Verteidigern.

Sie stehen in Verbindung mit Geflüchteten aus der Ukraine. Wie blicken diese auf das Transparent?

Erinnerungen werden wach, als Russland und Deutschland die Aufteilung Osteuropas verabredeten und jeweils für Millionen Tote Ukrainer verantwortlich waren. Die Ukrainer verteidigen heute europäische Werte gegen die russische Diktatur und verstehen das Transparent nicht nur als Mangel an Solidarität mit den Opfern, sondern auch als Aufforderung zur Selbstaufgabe des demokratischen Europas.

Sie plädieren dafür, das Transparent abzuhängen oder abzuändern.

Ja, unsere Initiative schlägt vor, das Transparent durch eines zu ersetzen, das nicht als Aufkündigung der Solidarität mit der Ukraine missverstanden werden kann. ,Frieden und Solidarität mit der Ukraine’ zum Beispiel. Oder nur eine ukrainische Fahne.

Hasko Weber mahnte, keine Fronten dort aufzubauen, wo sie nicht hingehören. Die Forderung nach Frieden sei immer aufrechtzuerhalten. Sehen Sie das anders?

An wen richtet sich diese Mahnung? Die Forderung nach Frieden erheben doch alle. Es geht um unterschiedliche Haltungen in der Frage: ,Diplomatie! Jetzt!’ – also keine Waffen – oder ,Solidarität mit der Ukraine’ – also einschließlich Waffen zur Selbstverteidigung.

Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit ein gerechter Frieden möglichst schnell erreicht werden kann?

Putin muss klar gemacht werden, dass er mit seinem Angriffskrieg nicht durchkommt und sich aus der Ukraine zurückziehen muss. Europa muss seine Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen und die Ukraine umfassend bei ihrer Selbstverteidigung unterstützen. Die Internationale Friedensordnung muss wieder hergestellt und Kriegsverbrecher müssen bestraft werden. Sonst werden wir in Europa auf Dauer keinen Frieden haben.

