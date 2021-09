Direkter Draht von Bayer Weimar zum Europäischen Parlament

Weimar. EU-Abgeordnete Walsmann erstmals im Unternehmen zu Gast. Austausch ist mit Blick auf die internationale Ausrichtung wichtig für das Unternehmen.

Erstmalig besuchte Marion Walsmann (CDU), für Thüringen Mitglied des Europäischen Parlamentes, im Rahmen ihrer Sommertour das Weimarer Bayer-Werk. Neben einer Vorstellung des Standortes und Teilen der Produktion wurden vor allem Themen der deutschen und europäischen Politik und deren Auswirkungen auf die Arbeitsweise sowie deren Vor- und Nachteile besprochen, teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit.

Teilgenommen haben daran neben Geschäftsführer Thomas Schubert sein Stellvertreter André Eierdanz sowie Stephan Schraff, bei der Bayer AG für öffentliche Angelegenheiten/Europäische Union zuständig.

TA-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Produkte aus Weimar werden in mehr als 100 Länder exportiert

Marion Walsman habe sich von der wichtigen Rolle Weimars im Bayer AG-Verbund für die Produktgruppe „oraler Hormonprodukte“ mit neuen Investments am Standort und einer stetig steigenden Zahl von Mitarbeitern, der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Belegschaft und Management in Weimar sowie den vielen Standortvorteilen auch für die Arbeitnehmerschaft ein Bild machen können. Dabei seien an konstruktive Gespräche mit früheren Europaabgeordneten angeknüpft worden und Themenfelder für einen guten Austausch auch in der Zukunft gefunden werden, so Thomas Schubert.

Durch die internationale Ausrichtung von Bayer, deren Produkte aus Weimar in mehr als 100 Länder exportiert werden, würden „die europäischen Gesetze und Verordnungen sowie deren Anwendung eine immer stärkere Bedeutung“ gewinnen, so das Unternehmen. „Hier ist es wichtig für beide Seiten, sich regelmäßig über diese Auswirkung auszutauschen, um möglichst zielführende Lösungen für Bürger und Unternehmen zu finden.“

Am Standort Bayer Weimar mit rund 550 Mitarbeitern werden hormonhaltige, feste Arzneiformen („Anti-Baby-Pille“) für die nationalen und internationalen Märkte von Bayer hergestellt. Die Verpackung erfolgt in traditionelle Blister (Durchdrückpackungen) sowie in innovative Wallets (Klappkarten mit integriertem Blister und aufgedruckten Informationen).