Diskussionsrunden im Weimarer Mon Ami

MdB Michael Brand (CDU, hier bei einer Ausstellung in der Kunsthalle) diskutiert am Donnerstag über Menschenrechte mit.

Weimar. Deutschland- und weltpolitische Themen stehen im Fokus am Mittwoch und Donnerstag in der Kulturstadt.

Zwei Buchgespräche im Mon Ami trägt die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Programm der Interkulturellen Woche bei. Am 27. September, lautet das Thema „Vom 17. Juni 1953 bis zum Euromaidan 2013: Wie viel Erinnerung braucht Europa?“ Nach einem Buchgespräch mit Hubertus Knabe zu seiner Veröffentlichung „17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand“ diskutieren der Autor sowie Bence Bauer (Deutsch-Ungarisches Institut für Europäische Zusammenarbeit), Francesca Knaus (Abgeordnetenbüro Knut Abraham), Uta Gerlant (Memorial Deutschland), Andrew Smith (Außenministerium Großbritannien) und Ralf Wüstenberg (Europa-Uni Flensburg).

„Menschenrechte und systemische Konkurrenz – das Beispiel China“: So lautet das Thema am 28. September. Im Mittelpunkt steht Mathias Bölinger mit seinem Buch „Der Hightech-Gulag. Chinas Verbrechen gegen die Uiguren“. Mit ihm diskutieren Margarete Bause (Transparency Deutschland), Heiner Bielefeldt (Uni Erlangen-Nürnberg), Michael Brand (menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag), David Merkle (Referent für China, Adenauerstiftung) sowie Kai Müller (International Campaign for Tibet).

Beginn ist jeweils 18 Uhr, Eintritt zu beiden Veranstaltungen frei.