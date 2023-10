Diskutieren über nachhaltiges Bauen und Wohnen in Weimar

Weimar. Bei den Weimarer Kontroversen geht es am Mittwochabend im Bauhaus-Museum um einen wichtigen Faktor in der Vermeidung von Emissionen.

Der Gebäudesektor ist für 40 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Über ökologisches Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert diskutieren am Mittwoch, 11. Oktober, 18 Uhr, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer Andrea Gebhard und der Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimaforschung Hans Joachim Schellnhuber. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Weimarer Kontroversen der Weimarer Klassik Stiftung, die an diesem Abend ins Bauhaus-Museum einlädt. Tickets können über den Online-Shop der Klassik Stiftung Weimar erworben werden. Die Veranstaltung wird live übertragen über die Webseite der Klassik Stiftung Weimar.

Tickets unter: www.klassik-stiftung.de/#/product/event/5931