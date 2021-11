DNT erinnert mit Thementag an Borchert

Weimar. In die Welt des Schriftstellers Wolfgang Borchert führt der Thementag des DNT im Weimarer E-Werk.

Zum 100. Mal jährte sich 2021 der Geburtstag von Wolfgang Borchert, Symbolgestalt der deutschen Nachkriegsliteratur. Zum Ausklang des Jubiläumsjahres widmet das DNT Weimar dem Schriftsteller am Sonntag, 21. November, im E-Werk einen Thementag. Dieser beginnt um 16 Uhr mit einer Vorführung der im Frühjahr entstandenen Verfilmung des Kriegsheimkehrer-Dramas „Draußen vor der Tür“. Im Anschluss spricht Chefdramaturgin Beate Seidel mit Theresa Michels (Zweitzeugen e.V.) und Dramaturgin Eva Bormann über die Arbeit des Vereins und an dem Film. Am Abend präsentieren DNT-Schauspieler Bernd Lange und die Musiker Christoph Theusner und Sonny Thet der Band Bayon um 20 Uhr ihr Borchert-Projekt „Gespräch über den Dächern“.

Das Programm widmet sich Borcherts literarischer Welt. Eine Welt, die bevölkert ist von Kriegsheimkehrern und ewigen Wanderern, von Leuten, die ohne Ausweg sind, die nach dem Sinn des Lebens suchen und doch die ganze Zeit die Antwort in sich tragen. Literarische Klangbilder nach Texten des beharrlich gegen das Vergessen und Verdrängen anschreibenden Autors geben eine Einblick in diesen Kosmos.

Karten für die Filmvorführung mit Gespräch (Eintritt frei) und für den Borchert-Abend (10,50 Euro) gibt es an der Theaterkasse.