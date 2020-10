DNT-Premiere in Weimar: „Die Ehe der Maria Braun“

Nadja Robiné spielt die Titelrolle in „Die Ehe der Maria Braun" am DNT.

Anlässlich 30 Jahre Deutscher Wiedervereinigung bringt das DNT Weimar eine Theateradaption des Films „Die Ehe der Maria Braun“ von Rainer Werner Fassbinder auf die Bühne. Die Inszenierung von Hasko Weber und seinem Team Alexander Grüner (Bühne), Thilo Reuther (Kostüme) und Bastian Heidenreich (Musik) erlebt am Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, im Großen Haus ihre Premiere. Fassbinders Melodram gehört zu den wichtigsten filmischen Auseinandersetzungen mit den Gründungsjahren der Bundesrepublik. Anhand der Geschichte einer unerfüllten Liebe zwischen Kriegslärm und Wirtschaftswunder entfaltet er ein faszinierendes Zeitporträt, das zugleich einen kritischen Blick auf die Wirtschaftsphilosophie der Nachkriegszeit wirft. Im Zentrum des Films (Drehbuch: Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich) steht mit der Titelfigur eine starke Frau, die selbstbestimmt handelt, sich irrt oder verirrt und am Ende unter Umständen scheitert. In der Titelrolle ist Nadja Robiné zu erleben. Gemeinsam mit ihr spielen Johanna Geißler, Nahuel Häfliger, Tahera Hashemi, Bastian Heidenreich, Marcus Horn, Philipp Otto, Jonas Schlagowsky und Anna Windmüller. Für die Premiere gibt es nur noch Restkarten. Weitere Vorstellungen folgen am 6., 15., 20. 11., 4. und 19. 12. sowie ab Januar.