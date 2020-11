DNT, Staatskapelle und kleine Bühnen beweisen „Wir sind da!“

Auf dem Theaterplatz beteiligen sich am 30. November DNT, Staatskapelle sowie kleinere Weimarer Bühnen und Kunstschaffende am Aktionstag.

Das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar beteiligen sich am 30. November am bundesweiten Aktionstag der im Deutschen Bühnenverein organisierten Theater und Orchester. Unter dem Motto „Wir sind da!“ wollen Mitglieder aller Ensembles auf dem Theaterplatz ein Zeichen der Zuversicht, künstlerischen Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum setzen. Zugleich wollen sie Solidarität mit anderen Institutionen des öffentlichen Lebens, Kultureinrichtungen und mit all denen, die durch die aktuelle Lage existenziell bedroht sind, zeigen. Auf Einladung des DNT werden unter anderem das Stellwerk, das Galli-Theater und freischaffende Künstlerinnen und Künstler aus Weimar mit vor Ort sein.