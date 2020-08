DNT startet Open-Air in neue Spielzeit

Nach fünfeinhalb Monaten ist es am 1. September endlich soweit: Das DNT und die Staatskapelle Weimar können die Türen wieder öffnen – mit Sicherheitsvorkehrungen zum Infektionsschutz. Bereits am Montag, 31. August, gibt es zum Spielzeitauftakt 2020/2021 eine besondere Ausgabe der legendären „One-Minute-Show“, die anders als bislang angekündigt bereits um 22 Uhr beginnt. Unter dem Motto „Offene Herzen“ werden Ensemblemitglieder aus allen drei Sparten auf dem Hauptbalkon ein einstündiges Programm mit Livemusik und szenischen Beiträgen gestalten. Ein auf dem Theaterplatz dafür abgesperrter Bereich bietet Platz für maximal 500 Zuschauer. Zählkarten gibt es am Abend vor Ort. Der Einlass beginnt 21 Uhr. Um Infektionsketten verfolgen zu können, werden die Kontaktdaten aufgenommen. Ein Formular dafür kann man unter www.nationaltheater-weimar.de herunterladen oder an der Theaterkasse abholen und ausgefüllt mitbringen. Bis 13. September bespielt das Kunstfest Weimar die Bühnen des DNT und der Staatskapelle, die als Koproduktionspartner auch künstlerisch an mehreren Projekten beteiligt sind.