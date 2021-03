DNT Weimar bietet Faust I und II als Osterpräsent

Weimar. In seinem Online-Osterprogramm bringt das DNT beide Teile von Goethes „Faust“.

Das DNT lädt in seinem Online-Programm mit Goethes „Faust“ erneut auf eine Reise in die Weimarer Theatergeschichte ein: Am Samstag, 3. April, läuft ab 19.30 Uhr noch einmal für 24 Stunden Fritz Bennewitz‘ Inszenierung des ersten Teils der Tragödie aus dem Jahr 1965. Ebenfalls mit Wolfgang Dehler und Fred Diesko in den Hauptrollen ließ der Regisseur 1967 den zweiten Teil folgen, dessen Aufzeichnung dann am Ostersonntag ab 19.30 Uhr für 24 Stunden online verfügbar ist. Am Karfreitag gibt es mit Jacques Brels „Marieke“ ein weiteres Lieblingslied von Uwe Schenker-Primus. Die ultimative Erklärung für die Herkunft des Ostereis liefern am Ostermontag Rosa Falkenhagen und Janus Torp mit István Frommers Geschichte vom edlen Hasen Hyazinth.

www.nationaltheater-weimar.de