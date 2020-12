DNT Weimar schließt Theaterkasse und Besucherservice

Coronabedingt schließt das DNT ab Mittwoch, 16. Dezember, auch die Theaterkasse und den Besucherservice bis vorerst 10. Januar für den Publikumsverkehr. Die Mitarbeiterinnen sind aber bis 23. Dezember und wieder ab 4. Januar von montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch unter 03643/755 334 und per Email service@nationaltheater-weimar.de erreichbar. Darüber hinaus sei es zudem möglich, als Weihnachtsgeschenk noch bis 22. Dezember, 14 Uhr, das DNT-Weihnachtsspecial „Nimm 2“ oder einen Kartengutschein in beliebiger Höhe zu bestellen und sich auf Rechnung zuschicken zu lassen. Für Gutscheine stehe zudem jederzeit der print@home-Service auf der Webseite zur Verfügung.

Weiter bearbeitet würden auch Kartenrückgaben für Veranstaltungen bis 31. Januar 2021. Für Erstattung oder Umtausch gibt es auf der Website ein Formular. Dieses kann entweder online ausgefüllt oder in ausgedruckter Form per Post zugeschickt oder in den Briefkasten am Haupteingang (Theaterplatz 2) eingeworfen werden.

