DNT Weimar zeigt Dürrenmatt-Stück von 1978 im Netz

Weimar. Im Online-Programm des Theaters ist mit „Der Besuch der alten Dame“ eine weitere legendäre Inszenierung zu sehen.

Eine weitere legendäre Inszenierung der Weimarer Theatergeschichte ist ab Freitag, 26. März, 19.30 Uhr, für 48 Stunden auf der Website des DNT Weimar zu sehen: Dürrenmatts Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“ in der Regie von Harry Buckwitz aus dem Jahr 1978. Die Parabel über Geld, Verführbarkeit und Moral hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. In der Rolle der reichen, alten Dame Claire Zachanassian, die sich für das ihr einst angetane Unrecht rächen will, ist Christa Lehmann zu erleben. Deren Geliebten aus Jugendtagen Alfred Ill, der die Vaterschaft des gemeinsamen Kindes geleugnet hatte und dessen Tod sie nun verlangt, spielt Wolf Kaiser. Die für die Reihe „Welt des Theaters“ entstandene Aufzeichnung wurde dem DNT von der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv zur Verfügung gestellt.

www.nationaltheater-weimar.de