Dokumentation über bedrohte Vogelwelt im Weimarer Kino Mon Ami

Foto: Jörg Adolph / © 2022 if... Productions / Filmperlen

Weimar. Haus am Goetheplatz zeigt den neuen Film „Vogelperspektiven“. Nach Absprache gibt es dazu Extra-Angebote für Schulklassen und Lehrkräfte.

Den Film „Vogelperspektiven“ von Jörg Adolph („Das geheime Leben der Bäume“), der gerade angelaufen ist, zeigt das Kino Mon Ami vom 20. bis 22. Februar jeweils ab 17 Uhr sowie am 25. und 26. Februar ab 15 Uhr im Kinderkino.

2018 hat Jörg Adolphs Doku „Elternschule“ über eine Eltern-und Kinderklinik für verhaltensauffällige Kinder hitzige gesellschaftliche Debatten verursacht. Die neue Doku drehe sich um ein Thema, über das sich eigentlich alle einig seien: In „Vogelperspektiven“ geht es um die Schönheit und Bedrohung der heimischen Vogelwelt , heißt es in der Ankündigung. Binnen 60 Jahren habe Deutschland fast die Hälfte der Vögel verloren. Sie seien ein wichtiger Indikator für die Klimakrise und das Artensterben, weil sie die Defizite im Umgang mit der Natur zeigen würden. Jörg Adolph begleitete Naturschützer und Vogelliebhaber, darunter den Ornithologen Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern, sowie Arnulf Conradi – Vogelbeobachter seit Kindertagen – auf ihrer Mission zur Rettung der Vögel.

Angebote für Schulklassen und Lehrkräfte stehen auf Anfrage zur Verfügung. Kartenbestellungen per Telefon: 03643/847745 oder kino@monami-weimar.de.