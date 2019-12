Vor rund 110 geladenen Gästen stellte Dominique Horwitz am Samstag in der Eckermann-Buchhandlung seinen Erstling „Tod in Weimar“ vor.

Dominique Horwitz liest für Mitglieder der GWG

Exklusiv für Mitglieder der GWG las Dominique Horwitz am Samstag in der Eckermann-Buchhandlung. Der in Weimar ansässige, sehr populäre Schauspieler stellte sein erstes Buch „Tod in Weimar“ vor. Wer schon einmal Lesungen von Horwitz besucht hat, weiß, der Schauspieler liest nicht nur, er bedient sich bei seinem Vortrag des ganzen Registers seiner Schauspielkunst. Die Lesung war der Schlusspunkt und Höhepunkt einer ganzen Reihe an Kulturveranstaltungen, welche die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (GWG) zu ihrem 120-jährigen Bestehen für ihre Mitglieder anbot.