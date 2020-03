Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Doppelkonzert mit „Vocality“

Ein Leben ohne Jazz ist denkbar, aber nicht sinnvoll, meint Oliver Gies, Kopf der A-cappella-Combo „Maybebop“. Um seiner heimlichen Leidenschaft zu frönen, hat er eine Gruppe fantastischer Musiker um sich versammelt. Drei Stimmen treffen auf drei Instrumentalisten. Am Sonntag, 15. März, 17 Uhr, trifft Vocality in einem Doppelkonzert im Mon Ami auf die Vokalband „Die Juppies“. Vielstimmiger als die New York Voices, jünger als die Real Group und weiblicher als Maybebop. Dabei vereinen sich die sechs Stimmen in eigenen Arrangements: mal laut mal leise, schmachtend und voller Power, hoch wie tief, mal ernst, mal mit einem Augenzwinkern, zu einem unverwechselbaren Ganzen.

Kartenreservierung: unter: www.monami-weimar.de/tickets