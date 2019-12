Carola-Manuela Riemer legte ihr Amt als Kuratorin der Ausstellungen in der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in die Hände von Dorsten Klauke (l.), bei der Amtsübergabe assistierte Wilfried Zapfe

Dorsten Klauke übernimmt Ausstellungsreihe am Hospitalgraben

Aus dem Hut gezaubert wurde der neue Kurator zwar nicht: Doch die Amtsübergabe wurde durch Zauberkünstler Hans-Günter Pittelkow am Sonntag in der Kassenärztlichen Vereinigung mit Zauberkunst und vielen Überraschungseffekten begleitet. Der Künstler und Musiker Dorsten Klauke, Leiter der Kunsthalle Arnstadt, wird die Ausstellungen in der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, künftig kuratieren. Er übernimmt das Amt von Carola Manuela Riemer (75), die sich aus privaten Gründen aus dem Amt zurückzieht. Der Weimarer Architekt Wilfried Zapfe überreichte Dorsten Klauke auf blauem Samtkissen den symbolischen Schlüssel.

Fast 30 Jahre lang hat Carola Manuela Riemer die Ausstellungen in der Kassenärztlichen Vereinigung betreut, -- 1991 noch im alten Domizil an der Bauhausstraße, seit dem Umzug in den Neubau dann an der Sackpfeife. Davon wurden 120 Ausstellungen mit einer festlichen Vernissage eingeleitet. Carola Manuela Riemer hat Ausstellungen heimischer Künstler, aber auch Werke von Künstlern aus Italien, Österreich, den Arabischen Emiraten und Indonesien an den Hospitalgraben geholt. „Das kam beim Publikum gut an“, erfuhr Carola Manuela Riemer viel Zuspruch. Sie rief die Vielzahl an Weggefährten und Wegbegleiter in Erinnerung und dankte für die Unterstützung. Zum Abschluss zeigt die Kuratorin sich von ihrer künstlerischen Seite und verabschiedet sich mit einem „Triptychon“ der Familie Riemer. Bis zum 27. Februar sind ihre „komponierten Fotografien“ zu sehen sowie malerische Kompositionen ihres Mannes Kurt Riemer und Zeichnungen ihres Sohnes Thomas Riemer. Einleitende Worte sprach Gabriele Lenhardt. Dorsten Klauke wird die erste von ihm kuratierte Ausstellung voraussichtlich im April eröffnen.

Sie habe ein „Riesennetzwerk aufgebaut“, sich „großes Fachwissen erarbeitet und sich zur großen Spezialistin in Sachen Kunst entwickelt“, anerkannte zum Abschied der Radiologe Peter Harth, bis 2011 Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, und adressierte im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung ein herzliches Dankeschön an die scheidende Kuratorin. Zum Abschied spendierte die Kassenärztliche Vereinigung ihr einen Brunch mit allen Vernissage-Gästen. Zu ihrer letzten Vernissage hatte Carola Manuela Riemer sich noch einmal jene musikalischen Partner an Bord geholt, die sie über viele Jahre verlässlich und musikalisch kompetent immer wieder begleitet haben: die Green-heart Swing Band aus Erfurt und den Weimarer Pianisten Matthias Huth, musikalische Grüße kamen vom Jagdhorn-Duo Volker und Barbara Jordan sowie von Susanne Salzmann (Querflöte) und Natalia Nowak (Gitarre).

Die Ausstellung ist bis zum 27. Februar 2020 zu sehen, geöffnet Mo-Fr 9-16 Uhr