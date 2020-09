Drastische Beispiele und hoffnungsvolle Ansätze

35 Interessierte lockte die 18. Auflage der Drei-Türme-Wanderung an den Start auf dem Parkplatz Belvedere. Der Verein Kötschberggemeinde und Geologe Gunter Braniek hatten die „Klimaerwärmung und Wald-Entwicklung am Thüringer Drei-Türme-Weg“ als Thema gesetzt. Das Wetterpech erwischte die Wanderer erst in der letzten Stunde ab 14 Uhr zwischen dem Carolinenturm auf dem Kötsch und dem Paulinenturm bei Bad Berka – allerdings ging das Programm trotz des Regens planmäßig zu Ende.

Gleich am ersten Halt, einer Holzbrücke über den Possenbach, bekamen die Teilnehmer geschädigte Buchenwald-Bestände mit lichten Kronen und viel Totholz zu sehen. Drastischer wurde es kurz vor der Pfeifferquelle: Hier steht in einem Privatwald ein Bestand von Fichten, die nach Borkenkäfer-Befall bereits abgestorben sind. An der Pfeifferquelle selbst stehen Eschen, die unter einer Pilzkrankheit, dem sogenannten Triebsterben, leiden.

Wolfgang Grade, Revierförster und Vorsitzender der Kötschberggemeinde, zeigte aber auch positive Entwicklungen auf: Etwa, dass im Forstamt Bad Berka in den letzten 30 Jahren auf rund 400 Hektar neuer Wald durch Aufforstung entstand. Oder die Entwicklung zu einem klimaresistenten Dauerwald durch mehr Vielfalt an Baumarten, zu erleben auf dem Abschnitt zwischen Carolinenturm und Müllershausen. Gunter Braniek ergänzte das Gesamtbild durch Informationen über die klimatische Entwicklung mit Eiszeiten und Wärme-Perioden sowie der Vegetationsgeschichte im Weimarer Land.

Am Hainturm empfing die Hainturmgesellschaft die Besucher und zeigte ihnen die jüngsten Baufortschritte. Die Kötschberggemeinde öffnete den Carolinenturm, den die Teilnehmer in kleinen Gruppen hinaufsteigen durften.

Auch der Paulinenturm sowie die Baude waren für eine abschließende Kaffeepause geöffnet. Ihre Rückreise organisierten die Teilnehmer selbstständig.