Weimar: Drehbuchautorin Olivia Vieweg bei Filmpräsentation von „Endzeit“ dabei

Drehbuchautorin Olivia Vieweg kommt am Samstag, 31. Oktober, 20 Uhr, zur Präsentation der Thüringer Filmproduktion „Endzeit“ ins Cinestar. Genauso spannend wie der Film ist auch seine Entstehungsgeschichte: 2011 in Form eines Comics als Diplomarbeit angefertigt, entdeckte die in Jena geborene Absolventin der Bauhaus-Universität Olivia Vieweg den Zombie-Stoff und verwandelte „Endzeit“ in ein Drehbuch für die ganz große Leinwand. Wer bei diesem exklusiven Kino-Event mit anschließender Gesprächsrunde im Kinosaal dabei sein will, muss sich beeilen: Erhältlich sind die limitierten Tickets für nur 5 Euro an der Kinokasse und online unter cinestar.de.

Aus aktuellem Anlass werden alle Kinofans gebeten, nach Möglichkeit Tickets und Snacks online zu erwerben, um Warteschlangen im Kinofoyer zu vermeiden.