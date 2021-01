Drei Container für Müllfunde im Nordkreis des Weimarer Landes

Die Landgemeinde Am Ettersberg und das Umweltamt des Weimarer Landes will das Problem illegaler Müll-Ablagerungen besser in den Griff bekommen. Der Kreis stellt dafür intern drei Container für die Abfuhr des Mülls bereit.

Mit einer engeren Kooperation wollen die Landgemeinde Am Ettersberg und das Umweltamt des Weimarer Landes das Problem illegaler Müll-Ablagerungen besser in den Griff bekommen. Das hat seit Beginn der Corona-Pandemie erheblich zugenommen. „Die Menschen verbrachten mehr Zeit daheim, und einige kamen dabei offenbar auf die Idee, ihren häuslichen Unrat zu entsorgen“, so die These von Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU). Das passierte häufig auch auf illegale Weise entlang von Wegen, in Straßengräben oder Wäldern. „Anwohner oder Wanderer melden uns immer wieder Funde, das geht von normalem Hausmüll bis hin zu großen Elektrogeräten, Sperrmüll oder Autoreifen.“

Umweltamt des Landkreises ist für Müllbeseitigung außerhalb der Ortschaften zuständig

Die Zuständigkeitsfrage erschwerte lange Zeit den Umgang damit. Denn die Landgemeinde und ihr Ordnungsamt müssen sich eigentlich nur um Funde in Ortslagen kümmern, also innerhalb der durch die Ortsschilder umgrenzten Bereiche. Für Vorfälle in freier Flur ist das Umweltamt des Kreises verantwortlich.

Seit einigen Wochen gibt es eine Vereinbarung mit dem Landratsamt, die sich in der Praxis inzwischen immer besser bewährt. Auf einem Grundstück des Landgemeinde-Bauhofes stehen zu diesem Zweck drei Container – für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern ausschließlich zur Nutzung durch die Landgemeinde. Deren Ordnungsamt untersucht alle gemeldeten Fundorte, fotografiert und dokumentiert und durchkämmt den Müll nach möglichen Spuren, die zu den Verursachern führen könnten. Dann laden die Mitarbeiter den Fund auf ihren Pickup, bringen ihn zu den Containern, sortieren und trennen den Müll dabei bereits vor.Falls die Ablagerung zu groß ist, hilft der Bauhof mit seiner Technik.

Die gesammelten Informationen gehen dann an das Umweltamt in Apolda, das gefundene Spuren weiterverfolgt und die Verursacher zur Verantwortung zieht. Wenn die Container voll sind, lässt der Kreis sie abtransportieren und entsorgen. Ausnahme sind Funde, die über das Maß von Ordnungswidrigkeiten hinausgehen, etwa Tierkadaver oder giftiger Sondermüll. In solchen Fällen sind weiterhin immer die Kreis-Verantwortlichen vor Ort.

„Das verursacht natürlich zusätzliche Kosten, die am Ende wir alle zahlen müssen“, so Heß. Zunächst begleicht der Kreis zwar die Rechnungen, aber wenn dadurch die jährlich für den Haushalt neu zu kalkulierende Kreisumlage steigt, haben die Kommunen den Schwarzen Peter.

Mit Frank Gerhardt, dem Leiter der Apoldaer Kreiswerke, sprach Heß über die Möglichkeit, im nördlichen Weimarer Land einen Anlaufpunkt zur Entsorgung von Elektro-Schrott einzurichten. „Da könnte ich mir einen Container an unserem sowieso gut frequentierten Grünschnitt-Containerplatz in Großobringen vorstellen“, so Heß. „Das wäre für viele ein kürzerer Weg als der zum Wertstoff-Hof in Apolda.“ Eine Entscheidung dazu steht aber noch aus.