Drei Fraktionen im Weimarer Stadtrat setzen Kooperation fort

Weimar. CDU, SPD und Weimarwerk/FDP: Stadtrat soll durch Austausch berechenbarer werden. Welche gemeinsamen Ziel sie aktuell verfolgen:

Nach den guten Erfahrungen mit dem Haushalt 2023 haben sich die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen CDU, SPD und Bürgerbündnis Weimarwerk/ FDP getroffen. Dabei hätten Peter Krause, Thomas Hartung und Wolfgang Hölzer „über die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit“ gesprochen, teilten sie mit. Das gemeinsame Ziel sei, „die Berechenbarkeit des Rates weiterhin durch Information und Kooperation zu gewährleisten“.

Ausgewertet worden sei zunächst die jüngste Stadtratssitzung. Dabei hatte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) den umfangreichen gemeinsame Änderungsantrag der drei Fraktionen zum Haushalt 2023 vollständig übernommen Die Fraktionsvorsitzenden würden jetzt „erwarten, dass – auch angesichts der Erfahrungen mit der Umsetzung beschlossener oder von der Verwaltung übernommener Anträge der Fraktionen – umgehend ein Zeitplan für die konkrete Realisierung vorgelegt wird“.

Viel Geld steckt in den Teilendes Weimarer Haushalts

Teilweise hohe finanzielle Mittel wurden von den drei Fraktionen in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt eingestellt, erinnerten sie. Als Beispiele nannten die Vorsitzenden die Nutzung von Geo-Energie bei den Stadtwerken, Abriss auf dem EOW-Gelände, die Sanierung des Asbachkanals am Wimaria-Stadion, ein Umweltgutachten zum Erschließungsgebiet Merketal, eine Machbarkeitsstudie für eine Ausstellungshalle, die Förderung privater Balkonkraftwerke, forcierte Pflanzungen an Feldrainen, die Standortanalyse für eine Tiefgarage oder ein Parkhaus in der Stadt oder den Bau eines Kreisels an der Belvederer Allee. Zudem gehen die Vorsitzenden davon aus, dass ihre Begleitanträge zur Personalentwicklung, Analyse der Aufgaben der Kulturdirektion sowie Auswertung und Neuorientierung des Kunstfestes „zügig umgesetzt werden“.