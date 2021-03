Drei Neuinfektionen in Weimar

Weimar. In Weimar wurden in den vergangenen 24 Stunden drei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert.

Das Weimarer Gesundheitsamt registrierte in den vergangenen 24 Stunden drei neue Infektionen mit Sars-CoV-2, darunter ein bestätigter Fall aus einem Schnelltestzentrum. In zwei Fällen ist die Ansteckungsursache noch unklar, in dem anderen Fall handelt es sich um einen Reiserückkehrer. Aktuell infiziert sind derzeit 95 Personen, davon werden fünf im Klinikum behandelt. Der Inzidenzwert ging auf 93,52/100.000 Einwohner (Vortag: 99,65) zurück. In den Schnelltestzentren der Stadt wurden am Montag insgesamt 2689 Schnelltests durchgeführt, darunter fünf positive Ergebnisse, die nun durch einen PCR-Test bestätigt werden müssen.