Drei Notbrunnen in Weimar sind fertiggestellt

Weimar. Die Anlagen kommen bei Ausfall des Trinkwassernetzes zum Einsatz

Die Bohrarbeiten für drei Trinkwasserbrunnen in Weimar zur Notversorgung im Havariefall sind abgeschlossen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Die „Notwasserbrunnenanlagen“ seien seit Juni auf drei stadteigenen Grundstücken errichtet worden. Sie wurden in den größten Wohngebieten der Stadt platziert: in Weimar-West und in Weimar-Nord. Für die Herstellung der Brunnen wurden Bohrungen bis zu einer Tiefe von 70 Metern mit einem Durchmesser von rund 50 Zentimetern vorgenommen. Den sichtbaren Geländeabschluss bilden sieben Tonnen schwere Schachtabdeckungen aus Stahlbeton, die mit dem vorhandenen Geländeniveau abschließen. Sie sind mit einer integrierten Wasserpumpe sowie einer angrenzenden Elektrosäule ausgestattet, hieß es in der städtischen Mitteilung.

Die Planungs- und Baumaßnahmen im Gesamtwert von 170.000 Euro wurden zu komplett über Fördermittel aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung finanziert.

Das Grundwasser aus den Brunnen soll die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung bei Ausfall der leitungsgebundenen Versorgung sowie in anderen Notfällen absichern. Sowohl die Leistung der Notbrunnen als auch die Wasserqualität seien geregelt. Sie sollen, ebenso wie die Betriebsfähigkeit der Anlagen, in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden.