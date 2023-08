Die Besucher in der Stadtkirche St. Marien dürfen sich auf ungewöhnliche Klänge freuen.

Drei Orgeln in der Bad Berkaer Kirche

Bad Berka. Ein ganz spezielles Konzerterlebnis verspricht die Geistliche Sommermusik am Mittwoch in Bad Berka.

Einen akustischen Leckerbissen verspricht das nächste Konzert der Reihe „Geistliche Sommermusiken“ in der Stadtkirche St. Marien in Bad Berka: Am Mittwoch, 23. August, lautet das Motto „Mit 3 Orgeln und 2 Saxophonen um die Welt“. Volker Jaekel spielt neben der fest installierten Böhm-Orgel der Marienkirche auch auf einem Portativ, einer tragbaren Orgel nach mittelalterlicher Bauart.

Gert Anklam hat neben dem Saxophon auch eine Sheng (Mundorgel aus China) im Gepäck. Mit diesen Instrumenten in diversen Kombinationen schlagen die Musiker einen Bogen von Alter Musik bis zum Jazz, von Chorälen bis zu Tango-Adaptionen. Auch eigene Werke der beiden Instrumentalisten erklingen. Der Eintritt ist wie jeden Mittwoch frei, Spenden willkommen.