Drei weitere Todesfälle und 29 Neu-Infektionen in Weimar

In der ehemaligen Sportverwaltung an der Florian-Geyer-Straße nimmt das Gesundheitsamt der Stadt Weimar auch über das Fest Abstrichproben für Corona-Tests.

Weimar Oberbürgermeister spricht Angehörigen sein Mitgefühl aus und erinnert an Einschränkungen in Pflegeeinrichtungen

Weimar. Die Corona-Situation in Weimar hat sich auch am Tag vor Heiligabend verschärft.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat bis Mittwochnachmittag drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus und 29 neue Infektionen registriert. Oberbürgermeister Peter Kleine zeigte sich tief getroffen. Den Angehörigen der Verstorbenen bekundete er sein Mitgefühl: „Einen lieben Menschen zu verlieren, ist immer mit großem Schmerz verbunden. Ihn unter diesen Umständen und so kurz vor Weihnachten zu verlieren, ist furchtbar.“

In 20 der 28 Neuinfektionen konnte das Gesundheitsamt die Ansteckungen nachvollziehen. In zehn Fällen erfolgte sie durch Familien- und Haushaltskontakte. Vier Fälle stehen in Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen im Azurit Weimarblick, zwei erfolgten im Betreuten Wohnen Jakobsviertel. Fünf Personen steckten sich im Arbeitsumfeld an. Acht Infektionswege sind noch nicht festgestellt.

Insgesamt sind in der Stadt Weimar derzeit 215 Personen infiziert. In Kliniken werden 14 Weimarer behandelt (-6). Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Corona stieg auf neun Frauen und Männer.

In Quarantäne befanden sich am Tag vor Heiligabend in Weimar 860 Personen (-68). Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Personen stieg auf 231,50 (Vortag: 217,70).

Vor diesem Hintergrund verwies die Stadtverwaltung auf Besuchsbeschränkungen in Pflegeeinrichtungen, die ab 28. Dezember in Kraft treten: „Ab einem Inzidenzwert von mehr als 200 auf 100.000 Einwohner pro Woche in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt, in der sich die jeweilige stationäre Einrichtung der Pflege oder die besondere Wohnform für Menschen mit Behinderung befindet, ist je Bewohner jeweils täglich nur ein fest zu registrierender Besucher gestattet. Die Besuchsperson darf nicht wechseln“, heiße es im Erlass des Thüringer Gesundheitsministeriums zum Vollzug der Dritten Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus.

Da Weimar bereits seit einigen Tagen den Inzidenzwert von 200 überschritten hat und eine kurzfristig eintretende Besserung nicht absehbar ist, gelte das auch für die Kulturstadt.

Die Regelung tritt mit Ablauf des 27. Dezember in Kraft.

red