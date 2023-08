Dreifacher Weimarer Weitblick für ausgezeichnete Aktivisten

Susanne Seide gratuliert zum goldenen Händchen des Weimarer Vergabebeirates für den Menschenrechtspreis.

An dieser Stelle muss es mal erlaubt sein, dem Beirat, der über die Vergabe des Weimarer Menschenrechtspreises entscheidet, ein goldenes Händchen bei der Auswahl zu bescheinigen. 2022 nahm Irina Scherbakowa als Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation „Memorial“ in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen, als sie – aus diesem Grund nicht selbst vor Ort – in Weimar den Menschenrechtspreis zugesprochen bekam. Er ging an jenem 10. Dezember aber ebenso an die belarussische Aktivistin Olga Karatch – die nunmehr für den Friedensnobelpreis nominiert wird. Üblicherweise lüftet das entsprechende Komitee Anfang Oktober das Geheimnis, wer den Preis letztendlich erhält.

Die Liste der vorbildhaften Entscheidungen ist aber noch länger. Im Jahr 2019 war der uigurische Menschenrechtler Ilham Tohti ebenfalls für den Friedensnobelpreis nominiert worden – und zwar von einer parteiübergreifenden Gruppe in den USA, zu der der bekannte Senator Bernie Sanders gehörte. Diesen Preis erhielt der Kämpfer für die wirtschaftliche, politische und kulturelle Gleichberechtigung der uigurischen Minderheit in China zwar nicht, wohl aber zwei andere sehr renommierte Auszeichnungen: den Vaclav-Havel-Preis des Europarats sowie den Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlamentes. In Weimar war er bereits 2017 mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden.

Im Gegensatz zur Abwesenheit von Irina Scherbakova im Vorjahr war der Hintergrund für sein Fernbleiben einer mit dramatischen Ursachen: Ilham Tohti wurde 2014 in China zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt seither im Gefängnis. Daran konnte auch das goldene Händchen des Weimarer Vergabebeirates bis heute nichts ändern.