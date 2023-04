Dreimal Bach in Weimar

Solomon’s Knot gastieren am Karfreitag in Weimar

Weimar. Die Thüringer Bachwochen und auch die Kreuzkirche laden zu insgesamt drei Konzerten in Weimar.

Seit ihrem Debüt mit der Johannespassion bei den Thüringer Bachwochen 2017 gehört das englische Ensemble Solomon’s Knot zu den besonderen Lieblingen des Festivals. Ihre Aufführungen von Kantaten, Motetten und Passionen sind gleichermaßen virtuos wie bewegend, dadurch, dass die Sängerinnen und Sänger auswendig musizieren, erleben Besucherinnen und Besucher die Werke besonders nah und unmittelbar. Nun widmet sich Solomon’s Knot am Karfreitag, 7. April, in der Weimarer Herderkirche erstmals der Matthäuspassion und verspricht ab 19 Uhr eine beeindruckende, fesselnde Interpretation, so ein Sprecher der Bachwochen.

Musikalisch-literarisches Konzert mit Benedikt Kristjánsson

Für 30 Silberlinge ließ sich Judas kaufen und denunzierte Jesus mit einem Kuss, der diesen seinen Verfolgern zu erkennen gab. Bis heute steht der „Judaskuss“ sprichwörtlich für niederträchtigsten Verrat unter dem Deckmantel der Freundschaft. Der israelische Autor Amos Oz interpretiert die Geschichte in seinem Roman „Judas“ neu. Der Tenor Benedikt Kristjánsson lässt Judas nun mit seinen Worten sprechen und bringt sie in spannungsvolle Synthese mit Bachs Musik aus der „Matthäuspassion“. Ein anrührendes Seelengemälde, das am Samstag, 8. April, ab 21 Uhr, in der Jakobskirche Weimar gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern des Ensembles Continuum und auf Initiative der Thüringer Bachwochen aufgeführt werden soll.

Passionsmusik zur Sterbestunde Jesu in der Kreuzkirche

In Weimars Kreuzkirche in der Shakespearestraße soll am Karfreitag, 7. April, Passionsmusik zur Sterbestunde Jesu erklingen. Beginn ist um 15 Uhr bei freiem Eintritt. Aufgeführt werde Detlef Schoeners „Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ und Bachs Kantate „Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem“, teilt die Kantorin der Kreuzkirche mit