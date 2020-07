Dreiste Diebe auf Blüten aus

Kranichfeld. Das Entsetzen war groß, als Inka Fröbel am vergangenen Freitag wie jeden Tag in dem kleinen Kranichfelder Park, den sie und vier weitere Familien pflegen, nach dem Rechten schaute. Ein frisch gepflanzter blühender Hortensienstrauch war verschwunden. Nur noch das Loch, wo er stand, klaffte im Boden. Doch es war nicht das einzige, was weg war. Die Unbekannten bedienten sich gleich noch an den Topfpflanzen, die an einem Deko-Fahrrad angebracht waren. Seit gut fünf Jahren kümmern sich die Familien um das Kleinod an der Kreuzung von Schützengasse und Arnstädter Straße. Aufräumen, pflanzen, gießen, die Fläche in Schuss halten. Alles in ihrer Freizeit und aus ihrem Geldbeutel. seb