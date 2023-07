Dresdener Salon-Damen gastieren beim Tiefurter Kultursommer

Tiefurt. Hits der Ufa-Filme mit beschwingten Rhythmen am Samstag in Tiefurt.

Die Dresdner Salon-Damen gastieren am kommenden Samstag, 15. Juli, mit dem Programm „Liebling, mein Herz lässt Dich grüßen“ beim Tiefurter Kultursommer. Das Ensemble ist eine Damenkapelle, die sich der Musik aus der Zeit von 1900 bis 1940 widmet.

Viele werden beim Begriff „Damenkapelle“ an den berühmten Film „Manche mögen’s heiß“ mit Marilyn Monroe denken.

Die Temperaturen auf der schattigen Ilm-Insel waren bislang auch an den heißen Tagen sehr moderat und so hoffen die Veranstalter auch am Samstag wieder auf schönes Sommerwetter.

Die Dresdner Salon-Damen nehmen ihr Publikum mit in das Lebensgefühl der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. An Violoncello, Violine, Klarinette und Klavier musizieren sie bekannte Hits der Ufa-Filme mit beschwingten Rhythmen, hintergründigem Humor und jeder Menge Ohrwürmer.

Die besondere Note der Interpretation durch die Dresdner Salon-Damen liegt in ihrem ganz persönlichen Stil. Sie spielen nur eigene Arrangements und die Musikerinnen wechseln auch virtuos die Rollen zwischen Instrumenten und Gesang. Auch optisch erwartet die Zuhörer ein Genuss: stilvolle Hüte, zarte Spitzen und atemberaubende Kleider sind das Markenzeichen der Dresdner Salon-Damen.