Dringende Suche nach neuer Bleibe für Weimarer Patienten wird leichter

Weimar. Andreas Grünwald benötigt nach seiner Entlassung keine behindertengerechte Wohnung. Nach wie vor aber drängt wegen drohender Obdachlosigkeit die Zeit.

Die Physiotherapie am Weimarer Klinikum schlägt bei Andreas Grünwald so gut an, dass die Suche nach einer Wohnung deutlich leichter fallen dürfte. Der Weimarer befürchtet, dass er nach der Entlassung obdachlos wird. Ein Thüringer Klinikum hatte ihm prognostiziert, dass er nur noch wenige Monate zu leben habe. Daraufhin kündigte er seine Wohnung und trennte sich von allem Hab und Gut. Jetzt aber schätzt das Weimarer Klinikum die Lebenserwartung von Andreas Grünwald auf ein bis zwei Jahre (wir berichteten).

Er werde sich, so die Physiotherapeutin, in seiner Wohnung ohne Rollator bewegen können. Sie müsse dementsprechend nicht behindertengerecht sein, aber im Erdgeschoss liegen oder über einen Fahrstuhl verfügen, sagte der 67-Jährige. Auch möbliert müsse die neue Bleibe nicht, allerdings für einen Thüringer Durchschnittsrentner bezahlbar sein.

Die Zeit drängt: Voraussichtlich wird der Weimarer in der nächsten oder übernächsten Woche aus dem Klinikum entlassen. Angebote an andreas.gruenwald@gmx.net.