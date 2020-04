Lucas Dihle und Alexandre Castro-Balbi geben in der Marie Seebach-Stiftung eine „Balkon-Serenade“.

Dritte Balkon-Serenade bei Seebachs

Lucas Dihle und Alexandre Castro-Balbi, Cellisten in der Staatskapelle Weimar, kamen jetzt mit ihren Instrumenten in den Garten der Seebach-Stiftung. Bei fast sommerlichem Wetter erlebten die Bewohner an vier Standorten ein abwechslungsreiches Duo-Programm. Beim Zuhören von den Balkonen oder durch die geöffneten Fenster ließ sich das Publikum von der großen Ausdruckskraft, der atemberaubenden Virtuosität und dem charmanten Gestus der beiden Profis gern gefangen nehmen und dankte mit großem Applaus. „Wir freuen uns ganz besonders über diese Möglichkeit, den älteren Menschen mit unserer Musik Freude und Abwechslung bringen zu können“, sagt Lucas Dihle beim Abschied und fügt hinzu: „Wir kommen gerne wieder!“