Dritte Muschelprinzessin für Stausee

Die Erlebnisregion Hohenfelden hat eine neue Repräsentantin. Zum inzwischen dritten Mal krönten Eventkoch und Seeanrainer Hans C. Marcher sowie Stauseefischer Uwe Müller aus Stedten/Ilm am Samstag eine Muschelprinzessin – noch immer die einzige ihrer Art in Deutschland.

Im Beisein ihrer Amtsvorgängerinnen Elisabeth Herber aus Thangelstedt und Caroline Hüll aus Kranichfeld erhielt die 23-jährige Lena Oschmann, die aus Klettbach stammt, mit der Krone und dem Muschelzepter die Insignien ihrer künftigen touristischen Verantwortung. In den kommenden zwölf Monaten wird sie bei Heim- und bei Gastspielen vertreten sein, etwa beim Muschelfest im „Hans am See“, bei Veranstaltungen in der Avenida-Therme oder bei Ereignissen über Hohenfelden hinaus, bei denen die Tourismusregion auf sich aufmerksam macht.

Lena Oschmann studiert seit 2017 Soziale Arbeit an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Rund acht Kilometer entfernt vom Stausee ist sie in Klettbach aufgewachsen, hat in Kranichfeld die Anna-Sophia-Schule besucht und im Sommer viel Zeit am See verbracht. Inzwischen wohnt sie in Erfurt, kommt aber immer noch oft und gern nach Hohenfelden.

Den Steg der „Hanslbar“, wo ihr Hofstaat bereits auf sie wartete, erreichte die neue Muschelprinzessin traditionell im Boot von Stausee-Fischer Uwe Müller. Ihm oblag es auch, Lena, die Erste, mit Seewasser aus einer Muschelschale zu taufen. Die Schale der Bachmuschel, die er hierfür verwendete, stammte indes nicht aus dem Stausee. „Ich hab die leere Schale im Kies gefunden. Die Muschel war einmal in der Ilm zu Hause“, sagte Müller. Auch jene Muscheln, die Hans Marcher bis zum 28. März jeweils freitags und samstags für sein Muschelfest zubereitet, sind nicht Hohenfeldener Ursprungs. Hierfür ordert der Gastronom Miesmuscheln, die im Salzwasser leben.

Der hiesige Stausee wäre indes durchaus in der Lage, selbst die Zutaten für ein Muschelmenü zu liefern. Immerhin biete er derzeit den Lebensraum für rund 25 Tonnen Muscheln, weiß Uwe Müller. Seit 2006 bewirtschaftet der Stedtener Fischer den See. Um die Wasserqualität zu verbessern, setzte er 2008 die Große Teichmuschel ein. Sie filtert seither sehr effektiv Bakterien und Algen aus dem Wasser – und vermehrt sich.

Mal eben einige Exemplare zum Verzehr aus dem Wasser zu fischen, ist allerdings gesetzlich untersagt. Denn die Große Teichmuschel steht, da ihre Zahl andernorts abnimmt, unter Naturschutz. Als 2017 die Ideen in Hohenfelden darum kreisten, die Muschel zu einer touristischen Visitenkarte für den Stausee zu machen, bemühte sich Müller auch darum, sie kulinarisch nutzen zu können. „Ich habe damals beim Landwirtschaftsministerium beantragt, pro Jahr maximal 150 Kilo Muscheln aus dem See entnehmen zu dürfen. Fachlich und biologisch steht dem aus meiner Sicht nichts entgegen. Einerseits vermehren sich die Muscheln im Stausee. Ihre Population würde dadurch also in keinem Falle gefährdet. Andererseits erreicht die Große Teichmuschel nur ein Lebensalter von zehn bis zwölf Jahren, was heißt, dass derzeit pro Jahr ohnehin 1 bis 1,5 Tonnen Muscheln im Stausee eines natürlichen Todes sterben“, erläutert Uwe Müller.

Seine Argumentation überzeugte das Land jedoch nicht. Die Ausnahmegenehmigung wurde dem Fischer versagt. Damit gibt sich der Stedteren aber nicht zufrieden. Gegen den Negativbescheid reichte er Klage ein, die im April vor dem Weimarer Verwaltungsgericht verhandelt werden soll. „Wenn ich Recht bekomme, können sich die Leute in Zukunft beim Muschelfest auch Muscheln aus dem Stausee schmecken lassen“, kündigt Müller an.