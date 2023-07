Dritter Flohmarkt am Südrand der Kulturstadt

Der Flohmarkt auf der Freifläche neben dem Kaufland-Parkplatz in der Humboldtstraße am südlichen Rand von Weimar.

Weimar. 30 Händler mit dabei

Zum dritten Mal organisierte der kommerzielle Anbieter Marco Bein aus Glauchau am Samstag einen Flohmarkt auf der Freifläche neben dem Kaufland-Parkplatz in der Humboldtstraße am südlichen Rand von Weimar. Rund 30 Händler waren seiner Einladung gefolgt. Ziel ist es, diesen Markt als regelmäßige Institution zusätzlich zu den traditionellen Veranstaltungen dieser Art in der Kulturstadt, etwa am E-Werk und vor dem Kasseturm, zu etablieren. Platz wäre auf dem Gelände für mehr als 80 Anbieter.