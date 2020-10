Dritter Platz im Bundeswettbewerb für Weimarer Bauhaus-Kinder

Riesenerfolg für die Weimarer Bauhaus-Kinder. Ihr Projekt „Spielraum Freiraum Bauraum“ belegte beim Bundeswettbewerb „Rauskommen!“ den mit 1500 Euro dotierten Platz 3. Weitere Bundespreise gingen nach Siegburg (1. Platz) und Worpswede (2. Platz).

Kinder und Jugendliche arbeiten im Verein der Weimarer Buchkinder um Yasmina Budenz seit nunmehr zwei Jahren an einem Raum für alle Generationen, informierte Projektleiterin Katrin Füllsack. Vor dem ersten Spatenstich haben die jungen Stadtplaner die Menschen in Weimar befragt, im Stadtarchiv nach Geschichten geforscht, erforscht, immer wieder Geräte entwickelt, umgebaut und neu zusammengesetzt, diese in dreidimensionale Modelle für Augmented-Reality umgesetzt und wieder gefragt, welche Geräte denn gebaut werden sollen. Wie Katrin Füllsack weiter informierte, fand das Projekt bisher in drei Phasen statt. In der ersten Phase – gefördert durch das Programm des Deutschen Kinderhilfswerkes „Kultur macht stark“ – lernten die Teilnehmenden ihre Rechte kennen. Zudem wurde gezeigt, wie Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Weimar funktionieren kann, welche Hürden zu überwinden sind und welche Richtlinien beachtet werden müssen. Dazu gehörte neben der Raumbegehung, dem maßstabgetreuem Arbeiten auch die Pflege und Instandhaltung eines öffentlichen Spielplatzes. In der zweiten Phase wurden die Modelle digitalisiert, digitale Pläne geschrieben, Sicherheitsmaßnahmen beachtet.

In der dritten Phase, die in diesem Jahr läuft, werden die Modelle weiterentwickelt. Diese Phase wurde wiederum beim Deutschen Kinderhilfswerk beantragt und bewilligt. Kriterien wie Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Sicherheit und Design werden geprüft und angewendet. Am Ende wird es ein bis zwei Spielgeräte geben, die in realer Größe aufgebaut und das Bewusstsein für Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Stadtraum schärfen sollen. Der beste Standort hierfür wäre der Zeughof selbst.

In der vierten und vorerst letzten Phase, die im kommenden Jahr starten wird, gestalten die Kinder und Jugendlichen Lichtkonzepte und Lichtobjekte für den Platz. Der Platz soll vielseitig und auch in Reaktion auf seine Umgebung nutzbar werden. Für kleine und große Menschen, die sich hier austoben können oder zur Ruhe kommen wollen.

Erstmals in 2010 ausgeschrieben, hat der bundesweite Wettbewerb „Rauskommen!“ zahlreiche bewegende und bewegliche künstlerische Projekte und Angebote sichtbar gemacht, die die besonderen gestalterischen Talente von Kindern und Jugendlichen gezeigt haben.

Zur Erinnerung: Die Weimarer „Bauhaus-Kinder“ erzielten mit einer öffentlichen Präsentation ihrer Ideen zum neu geplanten Spielplatz auf dem Zeughofgelände ab Mitte Dezember 2019 eine große Resonanz. Präsentiert wurden im Bauzaun nach Art von „Guckkästen“ 3-D-Projektionen der Geräte, mit denen die Kinder und Jugendlichen ihren künftigen Spielplatz ausstatten möchten. Ein Jahr lang hatten die „Bauhaus-Kinder“ um Projektmanagerin Katrin Füllsack sich intensiv mit dem Spielplatz und seiner Neugestaltung befasst. „Die Kinder haben dabei gelernt, wie und dass sie sich an den Planungsprozessen der Stadt beteiligen sollen und können“, betonte Katrin Füllsack.