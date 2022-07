DRK Weimar öffnet Teststelle

Weimar. Die Marktstraße 6 steht ab sofort wieder bereit.

Eine Woche war es geschlossen. Am Donnerstag öffnet das Corona-Testzentrum des DRK Weimar wieder. An diesem und am Folgetag ist es zunächst von 8.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Ab 11. Juli steht es montags 8 bis 13 Uhr, mittwochs 10 bis 15 Uhr und freitags 11.30 bis 16.30 Uhr für Schnell- und für PCR-Tests zur Verfügung.

Kosten für PCR-Tests bleiben unverändert

„Die kurze Pause haben wir genutzt, uns neu zu strukturieren und stellen uns nun mit leicht reduzierten Öffnungszeiten dem aktuellen Corona-Geschehen“, sagt Holger Welz, der Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverbandes. Man reagiere damit auf die steigenden Infektionszahlen und wolle den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine zentrale Anlaufstelle bieten. Der Schnelltest kostet seit Juli drei Euro. Weiter kostenlos ist der Schnelltest für Kinder unter fünf Jahren, Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können; Personen, die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien teilnehmen; Personen, die sich freitestenwollen; Besucher in stationären oder ambulaten Pflege- und Krankeneinrichtungen; pflegende Angehörige; Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten.

Auch PCR-Tests werden in der Marktstraße 6 zu unveränderten Konditionen angeboten. Sie kosten insgesamt 97,61 Euro, wovon 30 Euro vor Ort zu zahlen sind. Den Differenzbetrag stelle das medizinische Labor Synlab in Rechnung. Wer ein positives Schnelltestergebnis im DRK-Testzentrum hat, bekomme gleich einen PCR-Abstrich und müsse diesen nicht bezahlen, so in einer Mitteilung. „Das Testen bleibt eines der wichtigsten Maßnahmen zur Pandemieeindämmung“, betont Holger Welz.