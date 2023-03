Drößnitzer Keramikerin mit im Programm

Drößnitz. Antje Reinhardt nimmt am „Tag der offenen Töpfereien“ am Wochenende teil.

Der Betrieb von Antje Reinhardt im Blankenhainer Ortsteil Drößnitz gehört zu den Teilnehmern am „Tag der offenen Töpfereien“, der in Thüringen am Wochenende seine 18. Auflage erlebt. Am Samstag und Sonntag (11./12. März) jeweils von 10 bis 18 Uhr lädt die Handwerkerin zur Besichtigung (Am Angerberg 34 a) ein und führt Neugierige durch die Werkstatt. Insgesamt werden zu diesem traditionellen Termin am zweiten März-Wochenende in Deutschland fast 600 Werkstätten ihre Pforten öffnen.