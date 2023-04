Drogen-Prozess gegen Weimarer am Erfurter Landgericht

Ein Ein-Kilogramm-Paket Kokain, das in einem anderen Fall vom Zollfahndungsamt in Essen sichergestellt worden ist.

Weimar. Anklage wirft dem 42-Jährigen Drogen-Beschaffung und -Verkauf im größeren Stil vor.

Nach der Verlesung der Anklageschrift beim ersten Termin sollte am Mittwoch am Landgericht Erfurt der Prozess gegen einen Weimarer (42) fortgesetzt werden. Ihm wird Drogen-Handel vorgeworfen. Laut Anklage habe er unter anderem in Weimar zwischen Juli und Dezember 2020 größere Mengen eingeführt und soll in sieben Fällen Handel damit getrieben zu haben. Dabei gehe es um 24 Kilogramm Marihuana, 5 Kilogramm Christal Mess sowie 1 Kilogramm Kokain.