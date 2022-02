Die neue Broschüre „Gemeinsam leichter" – Selbsthilfegruppen in Weimar“ zeigt unsere Mitarbeiterin Frances Theres Beier.

Druckfrische Broschüre ebnet Weg zu Selbsthilfe-Angeboten in Weimar

Weimar. Neuer Service der Stadtverwaltung stellt 42 der fast 60 existierenden Gruppen vor.

Um die Vielfalt der Weimarer Selbsthilfegruppen darzustellen, entstand nach der Plakatkampagne „Gemeinsam leichter“ von 2019 die Idee einer kleinen Broschüre. Nun liegt „Gemeinsam leichter – Selbsthilfegruppen in Weimar“ in einer Auflage von 1000 Stück vor. In ihr stellen sich laut Stadtverwaltung 42 der fast 60 Weimarer Gruppen vor.

Die Broschüre werde demnächst im Klinikum, in Beratungsstellen, Arztpraxen und der Verwaltung ausliegen und auf Nachfrage auch zugeschickt.

TA-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Selbsthilfegruppen kommen Menschen zusammen, die sich zu einem Thema austauschen, zum Beispiel einer gleichen Erkrankung oder besonderen Lebenssituation. Durch die ähnliche Betroffenheit entstehe ein besonderes Verständnis untereinander. „Gut funktionierende Selbsthilfegruppen pflegen eine wertschätzende und achtsame Kultur des Miteinanders“, betonte die Stadt. Interessierte können direkt oder über die Selbsthilfekontaktstelle der Stadt einen Draht zu den Gruppen aufbauen. Die Kontaktstelle informiere allgemein über Selbsthilfe und vermittele in bestehende Gruppen. Sie fördere ferner deren Vernetzung und organisiere Fortbildungen und Info-Veranstaltungen.

Kontakt (bevorzugt per E-Mail): Katja Kliewe, Telefon: 03643/762 753 oder selbsthilfe@stadtweimar.de.