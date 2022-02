Dünger aus 10.000 Weimarer Weihnachtsbäumen

Etwa 10.000 Weihnachtsbäume landeten 2022 auf der Kompostanlage der Stadtwirtschaft Weimar in Umpferstedt.

Weimar. Die Anlage in Umpferstedt macht aus dem Adventsschmuck gütegesicherten Kompost

Ungefähr 10.000 Weimarer Weihnachtsbäume landeten Anfang 2022 auf der Kompostanlage der Stadtwirtschaft bei Umpferstedt. Die Bäume werden dort zu gütegesichertem Kompost verwertet und später als ökologischer Dünger angeboten. Darauf hat jetzt der Stadtentsorger hingewiesen.

Der Weihnachtsbaum gehört für viele Weimarer zu einem gemütlichen Weihnachtsfest. Nach den Feiertagen führt sein Weg aus der Wohnung zum Sammelplatz und schließlich in die Kompostanlage der Stadtwirtschaft Weimar GmbH.

In diesem Jahr wurden durch den Kommunalservice knapp 10.000 Weihnachtsbäume im Weimarer Stadtgebiet eingesammelt und zur Verwertung auf die Kompostanlage nach Umpferstedt gebracht. Die Bäume konnten im Zeitraum zwischen dem 3. und 31. Januar 2022 an öffentlichen Wertstoffsammelplätzen oder an Standorten von Altglascontainern abgelegt werden.

„Viele Weimarer wissen gar nicht, dass ihr Weihnachtsbaum zum Schluss bei uns landet“, sagt der zuständige Umwelttechniker der Kompostanlage, Heiko Töpfer. „Die Bäume werden hier zu Kompost weiterverarbeitet und dem ökologischen Kreislauf wieder zugeführt.“

Die knapp 10.000 Weimarer Weihnachtsbäume entsprechen einem Gewicht von ungefähr 32 Tonnen. Diese werden auf der Kompostanlage geschreddert und zu gütegesichertem Kompost verarbeitet. Das Gute daran: Der ganze Baum wird dabei wiederverwertet.

„Der entstandene Kompost ist ein Vollwertdünger, der viele wichtige Nährstoffe enthält. Er wird beispielsweise in der Landwirtschaft eingesetzt“, weiß Heiko Töpfer. „Der ökologische Dünger stellt eine Nahrungsquelle für Bodenorganismen dar, die wiederum Nährstoffe für Pflanzen bereitstellen.“

Die Kompostanlage der Stadtwirtschaft wurde 1993 bis 1995 im Auftrag der Stadt auf dem Gelände der ehemaligen Abfallentsorgungsanlage errichtet. Seit 2002 wird die Kompostanlage durch den Tüv Thüringen regelmäßig als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert.