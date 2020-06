Felix Ehrich aus Isseroda (rechts) und Helmut Richter aus Obernissa sind die Kandidaten der Linkspartei für die Gemeinderatswahl der Landgemeinde Grammetal am 19. Juli.

Duo auf der Linken-Liste für den Gemeinderat im Grammetal

Felix Ehrich aus Isseroda und Helmut Richter aus Obernissa sind die Kandidaten der Linkspartei für die Wahl zum Gemeinderat der Landgemeinde Grammetal. Der Linke-Kreisverband Apolda-Weimar nominierte die beiden in einer Aufstellungsversammlung am Mittwoch für seine Liste zum Urnengang am 19. Juli.

Felix Ehrich ist in Isseroda aufgewachsen, studiert Staatswissenschaften an der Universität Erfurt und beschäftigte sich unter anderem wissenschaftlich mit der außerschulischen politischen Bildung sozial benachteiligter Jugendlicher sowie den Folgen von Arbeitslosigkeit für eine Gesellschaft. Er ist unter anderem im Sportverein und im Dorfverein von Isseroda aktiv. Mit Helmut Richter auf Listenplatz zwei hat er ein langjähriges Mitglied der Linken an seiner Seite.

Wichtigste Ziele der beiden sind, Angebote für alle Generationen zu schaffen und der Landflucht junger Menschen entgegen zu wirken. Statt Fraktionssitzungen wollen sie ein regelmäßiges öffentliches Diskussionsformat anbieten, um die Interessen und Probleme möglichst vieler Bürger in die Ratssitzungen zu tragen.