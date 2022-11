Duo Vimaris präsentiert Adventsmusik in Ottstedt bei Magdala

Außerdem ist am Sonntag in Blankenhain ein Märchen zu erleben. Und in Mellingen und Ettersburg gibt es die Fußball-WM beim Public Viewing.

Barock-Musik am Sonntag in Ottstedt bei Magdala

Berühmte Werke aus dem europäischen Barock-Zeitalter stehen auf dem Programm, wenn Mirjam (Sopran, Blockflöte) und Wieland Meinhold (Orgel) aus Weimar am Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr zur Adventsmusik im Saal des Gemeindehauses in Ottstedt bei Magdala aufspielen.

Public Viewing in Scheune und Mehrzweckhalle

Zwei Public-Viewing-Veranstaltungen für das Fußball-WM-Spiel Deutschland gegen Spanien sind für Sonntag, 27. November, ab 19 Uhr angekündigt: In Mellingen lädt der Kritzekrebsmarkt-Verein in die Mehrzweckhalle ein, in Ettersburg der Heimatverein in die „Scheunen-Arena“ an der Hauptstraße.

Märchen-Aufführung im Blankenhainer Schloss

Die Märchengruppe Neckeroda führt am Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr „Das singende, klingende Bäumchen“ im Blankenhainer Schloss-Saal auf. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Gebäck, der Eintritt kostet zwei Euro.