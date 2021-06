Durch Schacht in Weimarer Restaurant eingebrochen

Die Polizei sucht nun Zeugen. Außerdem gab es mehrere Verkehrskontrollen in Weimar, Apolda und in Weimarer Land.

In Restaurant eingebrochen

Am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Weimarer Geleitstraße ein. Durch einen Schacht, der zur Warenlieferung genutzt wird, verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Keller der Gaststätte. Ein Sicherheitsunternehmen verständigte die Polizei. Die Täter entkamen trotzdem. Es entstand Sachschaden. Ob und was entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Hinweisen zu den Tätern. Wer im Zeitraum im oberen Bereich der Geleitstraße etwas gesehen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten sich bei der Polizei unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Mehrere Auffälligkeiten bei Verkehrskontrollen

Polizisten führten am Mittwoch mehrere Verkehrskontrollen durch. So wurden in einer Kontrollstelle in der Weimarer Rießnerstraße 23 Autos samt ihrer Fahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit kontrolliert. In Neumark wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In Summe wurden neun Verkehrsteilnehmer verwarnt, gegen zwei wurde ein Bußgeld erhoben. Sieben Männer und Frauen müssen zeitnah noch einmal vorstellig werden. Sie hatten entweder Dokumente nicht dabei oder Mängel an den Fahrzeugen, die kurzfristig behoben werden müssen.

Nur neun Temposünder

Im Zeitraum von 5 Uhr bis 13.30 Uhr führten Polizisten am 23. Juni auf der Landstraße von Kleinromstedt nach Apolda, am Abzweig Schöten, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt passierten 427 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Erfreulicherweise gab es nur 9 Beanstandungen - 7 Verwarngeld- und zwei Bußgeldbescheide - werden zeitnah verschickt. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 96 bei erlaubten 70 km/h.

