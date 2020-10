Durchsuchung in Weimars Drogenszene

Mitten in der Zwiebelmarkt-Zeit hat die Kripo Weimar am Donnerstag einen Einsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Stadtgebiet durchgeführt. Ganz unbemerkt blieb der allerdings nicht. Denn die Weimarer Ermittler wurden von Beamten der Einsatzunterstützung Jena und einem Rauschgiftsuchhund begleitet. Sie vollstreckten dabei mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Erfurt – unter anderem in Schöndorf und Weimar West.

In mehreren Wohnungen stellten die Beamten Betäubungsmittel, Waffen und Bargeld sicher, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Bei einem 41-jährigen Weimarer wurde eine größere Menge an Betäubungsmitteln sowie eine Schusswaffe und mehrere Tausend Euro sichergestellt. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Haftrichter ordnete am Folgetag Untersuchungshaft an. Die Maßnahmen gehen offenbar nicht auf ein einzelnes Ermittlungsverfahren zurück. Bei der konzertierten Aktion sollten verschiedene Ermittlungen im Drogenmilieu untersetzt werden.