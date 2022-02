Dutzende Verwarnungen im Kreis Weimar - Frau plagt schlechtes Gewissen

Kreis Weimar. Diese Vorfälle meldet die Polizei aus dem Weimarer Land.

42 Mal hat es am Mittwoch in der Hauptstraße in Wormstedt geblitzt. Unweit der dortigen Schule führte die Polizei in der Tempo-30-Zone eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Wie sie mitteilt, erhielten bei 194 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 25 Fahrer Verwarngelder und 16 Bußgelder. Mit gemessenen 64 Stundenkilometern schoss ein Fahrer den sprichwörtlichen Vogel ab. Er ist seinen Führerschein nun für einen Monat los.

Autofahrerin plagt schlechtes Gewissen

Ein schlechtes Gewissen hat unterdessen eine Autofahrerin geplagt, nachdem sie am Mittwoch am Stausee Hohenfelden für Sachschaden gesorgt hatte. Laut Polizei bemerkte eine Streife gegen 9.15 Uhr, dass auf dem dortigen Parkplatz ein Leitpfosten und ein Schild beschädigt waren. Die Verursacherin rief später von zu Hause aus die Polizei. Zuvor hatte sie sich von ihrem Mann abholen lassen und so Unfallflucht begangen. Der Sachschaden liegt bei 700 Euro an Schild und Pfosten und 1500 Euro am Auto.