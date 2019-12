Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duxbrücke über den Jahreswechsel gesperrt

Die Duxbrücke im Park an der Ilm in Weimar wird nicht wie angekündigt Ende des Jahres eröffnet. Das teilte die Klassik-Stiftung am Mittwoch mit. Zur Begründung hieß es: Das an der Brückenkonstruktion abgehängte Gerüst könne aufgrund des erhöhten Wasserstandes der Ilm derzeit nicht gefahrlos abgebaut werden. Das sei aber die Voraussetzung, um die Belagsarbeiten abschließen und die Wege freigeben zu können. Abgeschlossen seien die Korrosionsschutzarbeiten. Als neuen Termin für die Wiedereröffnung nannte die Stiftung Ende Januar. Ein zweiter Sanierungsabschnitt ist für das Frühjahr 2020 geplant. Dann sollen an der Duxbrücke das Flussbett und die Böschung gesichert werden. Zudem ist eine Reparatur der Widerlager vorgesehen.