Weimar. Ein Fahrraddieb ist nun widerrechtlicher Besitzer eines E-Bikes der Stadtverwaltung Weimar. In mehreren Schritten montierte er sich seinen Drahtesel zusammen.

E-Bike der Stadtverwaltung Weimar gestohlen - in mehreren Schritten

Montagmorgen informierte eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Weimar die Polizei darüber, dass vom Hinterhof der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße ein E-Bike gestohlen wurde.

Im Zeitraum vom 28. bis zum 31. August begab sich der unbekannte Täter zum Fahrradabstellplatz. Hier demontierte er das am Fahrradständer gesicherte Vorderrad eines weißen E-Bikes der Marke „Flyer“ und ließ es zurück. Da das entwendete Rad so nicht zu gebrauchen war, demontierte der Täter von einem anderen daneben am Hinterrad gesicherten E-Bike das Vorderrad.

Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung und flüchtete mit einem fahrtüchtigen E-Bike, das aber der Stadt Weimar gehört.

