Echter Kriminalist stellt in Weimar echte Mordfälle vor

Kriminalhauptkommissar Lutz Harder, Lehrer für Kriminalistik an der Polizeifachhochschule in Meiningen, mit seinem Buch „Lebendig begraben“.

Weimar. Lesung vom Urgestein der Thüringer Kriminaltechnik am 3. August im Rotkreuz-Zentrum in der Marktstraße.

„Echte Kriminalfälle – erzählt von Kriminalhauptkommissar Lutz Harder“ ist am Donnerstag, dem 3. August, eine Veranstaltung im Rotkreuz-Zentrum in der Marktstraße überschrieben. Alle Interessierten können ab 19 Uhr kostenlos und ohne Anmeldung an der Lesung teilnehmen.

Lutz Harder, Kriminalist und Autor des Buches „Lebendig begraben“, führt dabei an Tatorte voller Grauen. Der Kriminalhauptkommissar gibt Einblicke in die Arbeit der Kriminaltechnik und versucht, in die Psyche der Täter einzudringen, die grausame Verbrechen begingen. Lutz Harder erzählt von Müttern, die ihre Kinder töten, von Vergewaltigern, Waffennarren, Selbstmördern und von Kindern, die Kinder töten. „Der Mensch ist, ohne krank zu sein, vielfältiger, abgründiger, gespaltener und dunkler, als viele von uns glauben“, schreibt Frank-Rainer Schurich im Nachwort zum Buch. Lutz Harder ist seit über 30 Jahren bei der Kriminalpolizei und gilt als Urgestein der Thüringer Kriminaltechnik. Heute arbeitet er als Dozent für Kriminalistik an der Polizeischule in Meiningen und bildet Thüringer Kriminalisten aus.

Die Moderation übernimmt der Historiker und Verleger Michael Kirschlager. Er hat erfolgreich bereits mehrere Bücher von Thüringer Kriminalisten verlegt.