Ehrenamt wechselt von Karsten zu Carsten

Zwölf Jahre lang zeichnete Karsten Utterodt für die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Mitte als deren Wehrführer verantwortlich. Der Einsatzabteilung drückte er insbesondere in Sachen Ausbildungs- und Fitness-Stand seinen Stempel auf. Gegenüber der Stadt forderte er nachdrücklich Unterstützung für seine Wehr ein, ob bei der technischen Ausstattung oder der Ausrückeordnung. Mitunter sah er sich im Kampf gegen Windmühlen, zuletzt aber auch mehr und mehr von den Entscheidern verstanden. Dennoch trat der 54-Jährige nun nicht nochmals zur Wahl des Wehrführers an.

Als Chef der „Mitte“ folgt ihm ein langjähriger Wegbegleiter. Mit glasklarem Votum wählten die Kameraden am Freitagabend Carsten Wiedemann zu ihrem Leiter. Der ebenfalls 54-Jährige steht seit 1981 im Dienst der Freiwilligen Wehr Mitte und machte sich vor allem als langjähriger Kreisjugendwart um die Nachwuchsarbeit in Weimar und im Weimarer Land verdient. Als sein Stellvertreter im neuen Ehrenamt wurde Matthias Ludwig bestätigt.

Für Utterodt, der der Wehr Weimar-Mitte als Feuerwehrmann erhalten bleibt, wurde der Abschied aus der Wehrführung zum sichtlich emotionalen Moment, bei dem er aber auch Fakten und Zahlen sprechen ließ. Mit ihm als Wehrführer wurde die „Mitte“ 1197 Mal alarmiert. Zusammen leisteten die Feuerwehrleute in dieser Zeit 73.732 ehrenamtliche Stunden – unter anderem bei 222 Brandeinsätzen, 265 technischen Hilfeleistungen und 31 Übungen. 90 Einsatzkräfte betreute Karsten Utterodt seit 2008. Und 49 Mal leistete er ihnen Motivation, um das Sportabzeichen abzulegen.

„Es war nicht immer einfach, aber oft schön“, umschrieb er seine Zeit als Wehrführer. Besonders prägend sei für ihn das Jahr 2009 gewesen. Seinerzeit feierte Weimar das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr. Beim Besuch des US-Präsidenten Barack Obama durfte Utterodt zugegen sein. Zudem erlebte er in jenem Jahr am eigenen Leib, welcher Gefahr sich Feuerwehrleute mitunter aussetzen. Beim Großbrand in der Brauhausgasse erlitt der Wehrführer einen Beinbruch.

Nicht zuletzt zog der scheidende Chef auch über das vergangene Einsatzjahr Bilanz. Mit 51 Einsätzen für die Wehr Mitte sei 2019 eher unterdurchschnittlich gewesen. 2018 etwa wurde sie 79 Mal alarmiert. Die größten Herausforderungen konzentrierten sich zudem auf die erste Jahreshälfte: angefangen beim verheerenden Wohnhausbrand am Neujahrstag in der Mozartstraße, bei dem ein Bewohner ums Leben kam, über einen Sturmeinsatz am 10. März und den Aufsehen erregenden Brand am 30. April an der Thälmannstraße bis hin zu gleich zehn Einsätzen wegen starken Regens am 12. Juli.

Trotzdem brachten es die aktuell 39 Einsatzkräfte und 25 Nachwuchs-Brandschützer in der Jugendwehr im Vorjahr zusammen einmal mehr auf stattliche 6659 ehrenamtlich geleistete Stunden. Die reine Zeit bei Einsätzen machte dabei mit 775 Stunden nur einen Teil aus. Fast 3000 Stunden investierte die Wehr in Ausbildung und Lehrgänge. „Das Feld ist gut bestellt. Die Feuerwehr ist auf einem sehr guten Ausbildungsstand“, so Utterodt. Bezeichnend dafür: Von den 39 Aktiven können 36 als Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden.