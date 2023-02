Ehrenamtler beim Plausch am Küchentisch in der Weimarer Volkshochschule

Weimar. Die Freiwilligenbörse lädt am Dienstagabend in Weimars Volkshochschule ein.

Am Küchentisch lässt es sich bekanntlich besonders gut plaudern. Diese Atmosphäre wählt deshalb die Ehrenamtsagentur der Weimarer Bürgerstiftung einmal mehr, um an diesem Dienstag, 28. Februar, die dritte Wiederauflage ihrer Freiwilligenbörse „MachBar – reloaded!“ auszurichten.

Mitmachen. Aber wo? Das fragen sich häufig Menschen, die auf der Suche nach einem geeigneten freiwilligen Einsatzgebiet sind. Was passt zu mir? Wer sind die Leute, die meine Hilfe möchten? Was gibt es konkret zu tun? Anja Pfotenhauer-Wolleschensky und Stefanie Lachmann von der Agentur haben von 18 bis 20 Uhr in die Küche der Weimarer Volkshochschule am Graben 6 eingeladen, um diese Fragen zu klären.

Nach einem Begrüßungsdrink hat jede Einrichtung in diesem Format genau zehn Minuten Zeit, sich und ihre Aufgaben für Freiwillige vorzustellen. Beim anschließenden Imbiss können Fragen gestellt und persönliche Kontakte geknüpft werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung für Gäste ist nicht erforderlich. Diesmal stellen sich die Aids-Hilfe Weimar & Ostthüringen, der Schenke-Umsonstladen Weimar, das Kinderhilfswerk „Ourchild“ und das Kräuternetzwerk „Ökoherz.de“ vor.