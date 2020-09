Ehrenamtsstiftung sucht noch Helfer für Freiwilligenwoche

Weimar. Zum 16. Mal findet vom 11. bis zum 20. September bundesweit die Woche des bürgerschaftlichen Engagements statt. In diesem Rahmen sucht auch die Ehrenamtsagentur der Weimarer Bürgerstiftung noch nach freiwilligen Helfern, die in den kommenden Tagen ein paar Stunden ihrer Zeit spenden und sich für eines oder mehrere Mitmach-Projekte anmelden.

Bei einer digitalen „MachBar“ bietet die Agentur am Montag, 14. September, um 18.30 Uhr die Möglichkeit, dass Freiwillige und Einsatzstellen online Kontakt zueinander knüpfen. Bereits ab Samstag, 12. September, und noch bis zum 20. September werden Interessierte gesucht, die tagsüber die Wanderausstellung „Wirf einen Blick in die Vergangenheit“ im Mon Ami betreuen. Vom 14. bis 18. September können Freiwillige Kindern in der „Villa Winzig“ vorlesen oder sich am 15. und 16. September auf dem Gelände des Camsin-Vereins für Tiere und Natur engagieren. Ab Mittwoch finden in der „Villa Winzig“ Garten- und Ausbesserungsarbeiten statt, für die weitere Freiwillige gesucht werden.

Der Ökohof des Lebenshilfe-Werks in Egendorf freut sich am 16. September über Helfer bei der Kartoffelernte. Am Donnerstag lädt die Lebenshilfe zu gemeinsamem Hallensport in Weimar-Nord. Das Drei-Tages-Event der Initiative Grundeinkommen in der Alten Feuerwache freut sich über Veranstaltungshelfer, es startet am Donnerstag. Brettspiele, Konversation und Kaffeeausschenken im Café International kann man am 17. September unterstützen. Am Samstag, 19. September. bündeln sich die Angebote für Mitmacher. Insektenhotels und Nistkästen bauen mit dem Öko-Treff, ein Arbeitseinsatz im Schulgarten der Grundschule Schöndorf, Ausbesserungsarbeiten auf dem Ehringsdorfer Spielplatz am Anger und der World Cleanup Day, bei dem die Stadt von herumliegenden Müll befreit werden soll, stehen an. red

Alle Details, Anfangszeiten und Ansprechpartner der Einsätze unter:www.ehrenamt.buergerstiftung-weimar.de